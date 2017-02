Muore cadendo con l'auto in acque porto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 23 FEB - Un uomo di 49 anni è morto stamani dopo essere caduto con la propria auto nelle acque del porto di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Secondo le prime ipotesi di polizia e carabinieri, accorsi sul posto insieme alla Guardia costiera, potrebbe trattarsi di un suicidio per dissapori familiari, ma non si escludono altri possibili scenari. L'uomo è stato riportato a riva dai sommozzatori della Capitaneria di porto, e sottoposto ad un massaggio cardiaco nel tentativo di rianimarlo, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. Le operazioni di recupero della vettura sono ancora in corso.