In fiamme stazione gas nel Grossetano

GROSSETO, 23 FEB - Tanta paura nella notte a Sant' Angelo Scalo (Grosseto), ma per fortuna nessun ferito, dove si è sviluppato un grande incendio nella sottostazione del gas metano che si trova nella zona artigianale della frazione del comune di Cinigiano, al confine con la provincia di Siena. Le fiamme, quasi un "dardo", erano alte molti metri e visibili anche a 30 chilometri di distanza. Nell'incendio è andato distrutto tutto quello che si trovava in un'area di 100 metri. I vigili del fuoco, con squadre arrivate da Arcidosso e Grosseto, sono entrati in azione alle 2,45 e solo intorno alle 4.00 sono riusciti a chiudere la valvola di intercettazione del gas spengendo così il fuoco. Tutta l'area è ancora interdetta.