Commerciante ucciso con cric, scarcerati

ASTI, 23 FEB - Il tribunale del riesame di Torino ha annullato la custodia cautelare in carcere per le cinque persone accusate, a vario titolo, dell'omicidio di Francesco Indino, l'autotrasportatore di 52 anni ucciso a colpi di cric nel 2015 in piazza del Palio ad Asti. Lo rende noto uno dei legali, Alberto Avidano. Saranno dunque scarcerati Stefano Bagnasco, ex datore di lavoro della vittima, Massimo Blandini, presunto mandante, Alban Hila, Calogero Milioto e Afrim Jahja, presunti sicari detenuti nelle carceri di Quarto d'Asti, Vercelli, Alessandria e Torino. Non sono ancora noti, al momento, i motivi dell'annullamento.