Papa, cristiani lascino doppia vita

ROMA, 23 FEB - Non scandalizzare con la doppia vita, perché lo scandalo distrugge. E' l'invito del Papa ai cristiani. "Cosa è lo scandalo? - ha detto nella messa a Santa Marta - Lo scandalo è dire una cosa e farne un'altra; è la doppia vita, la doppia vita. La doppia vita in tutto: io sono molto cattolico, io vado sempre a Messa, appartengo a questa associazione e a un'altra; ma la mia vita non è cristiana, non pago il giusto ai miei dipendenti, sfrutto la gente, sono sporco negli affari, faccio riciclaggio del denaro... doppia vita. E tanti cattolici sono così. E questi scandalizzano".