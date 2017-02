Ceriscioli,con Errani lavoro testa bassa

ANCONA, 23 FEB - ''Le frasi di Vasco Errani pubblicate questa mattina si riferiscono ad una riunione con tutti i sindaci delle comunità colpite dal sisma. Durante un confronto possono anche esserci momenti di tensione, motivati non dal desiderio di alimentare lo scontro ma dalla voglia di fare sempre meglio e sempre velocemente, ma certamente non ci distolgono dal continuare a lavorare insieme per il bene delle nostra gente. Non abbiamo bisogno di polemiche e strumentalizzazioni''. Lo dice all'ANSA il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, commentando l'intervento del commissario per la ricostruzione riportato da Panorama. ''Con il commissario, la Protezione civile nazionale, i sindaci e i presidenti delle Province - conclude Ceriscioli -, continuiamo a lavorare a testa bassa come stiamo facendo dal 24 agosto''.