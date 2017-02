Marini a sei mesi sisma, ce la faremo

PERUGIA, 24 FEB - "Oggi sono sei mesi esatti dalla scossa del 24 agosto. Sarò a Norcia con il presidente Gentiloni ed incontreremo i cittadini di San Pellegrino e poi con il sindaco prenderemo parte all'apertura della mostra mercato nazionale Nero Norcia. Qui c'è voglia di fare, di ripartire, gente tenace e laboriosa": lo scrive in un post su Facebook, Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria. Che poi sottolinea: "forza Valnerina, forza Umbria, ce la faremo". "Oltre mille persone tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di imprese private e volontari - sottolinea Marini - sono ininterrottamente al lavoro nella realizzazione delle opere emergenziali e della ricostruzione. Non ho mai partecipato a polemiche politiche in questi mesi, lavorando speditamente a creare tutte le condizioni positive per la ricostruzione. Forza Valnerina, forza Umbria ce la faremo...". Il premier Paolo Gentiloni sarà prima a San Pellegrino di Norcia e poi si trasferirà nel centro storico della città.