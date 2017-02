Caporalato:oggi interrogatorio arrestati

BARI, 24 FEB - Inizieranno alle 13 nel carcere di Trani gli interrogatori di garanzia delle cinque persone finite ieri in cella nell'ambito di un'indagine della Procura di Trani sul caporalato, avviata dopo la morte - nel luglio 2015 - della bracciante agricola Paola Clemente. Le accuse contestate ai sei arrestati sono di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, il cosiddetto caporalato, e la truffa a danni dello Stato, reati per i quali sono previste pene fino a otto anni di reclusione. Saranno interrogati in carcere il responsabile dell'agenzia interinale per la quale lavorava Paola Clemente, Pietro Bello, di 52 anni, e i suoi due collaboratori-dipendenti, Oronzo Catacchio, di 47, e Gianpietro Marinaro, di 29; assieme a loro sono finiti in carcere Ciro Grassi, di 43 anni, titolare dell'agenzia di trasporto, e Lucia Maria Marinaro, di 39 anni, moglie di Grassi e lavoratrice fittizia. Nei prossimi giorni sarà fissato l'interrogatorio di garanzia della sesta persona arrestata, Giovanna Marinaro, di 47 anni.