Reperti archeologici in casa,denunciato

BIELLA, 24 FEB - In casa aveva oltre 200 reperti archeologici, risalenti al periodo compreso tra l'800 e il '300 avanti Cristo e per un valore di mezzo milione di euro. Ex antiquario, 89enne, residente nel Biellese, è stato denunciato per ricettazione. L'anziano, per proteggere e non danneggiare gli oggetti, viveva rintanato in una stanza del suo appartamento, a cui si accedeva da una porta blindata. All'interno soltanto un letto e luci basse. I Carabinieri hanno sequestrato il materiale che è stato trasferito al Museo del territorio biellese per essere inventariato.