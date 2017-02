Cucchi:sospesi da servizio 3 carabinieri

ROMA, 24 FEB - Sono stati sospesi dal servizio (con stipendio dimezzato) i tre carabinieri accusati della morte di Stefano Cucchi e per i quali la procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio preterintenzionale. Si tratta dei carabinieri scelti Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro e del vicebrigadiere Francesco Tedesco: la sospensione è stata disposta a titolo precauzionale, dopo la richiesta di rinvio a giudizio, dal Comando generale dell'Arma per i primi due, mentre per il graduato è stata decisa dal Ministero della Difesa, sempre su richiesta del Comando generale. I tre sono i militari che il 15 ottobre 2009 arrestarono Cucchi in flagranza di reato per detenzione di droga. Secondo l'accusa sarebbero i responsabili del pestaggio che il giovane avrebbe subito e che ne determinò la morte, una settimana dopo, nell'ospedale 'Pertini' di Roma. Altri due carabinieri, Roberto Mandolini e Vincenzo Nicolardi,sono imputati di calunnia e nei loro confronti non è stato ancora adottato alcun provvedimento.