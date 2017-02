Gentiloni a Norcia, lavoro straordinario

NORCIA (PERUGIA), 24 FEB - "È stato realizzato un lavoro straordinario in tempi molto rapidi che ci induce da una parte all'ottimismo e dall'altra, come sanno bene il sindaco, la presidente della Regione e il commissario straordinario, ad essere veloci dappertutto": a dirlo il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, dopo la visita alle 18 casette consegnate agli sfollati di San Pellegrino di Norcia. "Questo è un esempio - ha detto ancora Gentiloni - che se riusciamo a moltiplicarlo e realizzarlo in tempi rapidi nelle altre realtà che ne hanno bisogno, dimostra come si può dare una soluzione temporanea di grande qualità. Anche se questo è solo un inizio, ci dà molta speranza". Rispondendo ai giornalisti sui ritardi che in questi giorni vengono evidenziati, il presidente del Consiglio ha ancora una volta evidenziato le strutture di San Pellegrino. Ammettendo però che "le lentezze certamente ci sono". "Dobbiamo lavorare - ha ribadito Gentiloni -, ma vi assicuro che lo stiamo facendo tutti ventre a terra".