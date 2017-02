Minore 'effemminato',parlerà a Tribunale

VENEZIA, 24 FEB - Il Giudice del Tribunale dei minori di Venezia ha sospeso l'allontanamento dalla madre del ragazzino padovano, oggi 14enne, chiesto dalla Procura perché viveva in un ambiente ritenuto non idoneo e 'tutto al femminile' che lo avrebbe portato ad avere atteggiamenti definiti 'effeminati'. L'ordinanza del magistrato è stata emessa oggi, a distanza di meno di un mese e mezzo dall'udienza nella quale la mamma aveva fatto ricorso, supportata dall'avv. Francesco Miraglia, che aveva predisposto una memoria. Il ragazzino, nel frattempo, è sempre rimasto con la madre, separata dal marito e padre del minore, che pare non voglia avere più nulla a che fare con la famiglia. Il Giudice ha sì accolto la richiesta della, con la sospensione dell'allontanamento del figlio, ma nel farlo ha disposto "l'audizione del giovane" che deve avvenire "senza la presenza ne' dei genitori, ne' degli avvocati, al fine di permettergli di esprimersi liberamente".