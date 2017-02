Gentiloni visita il centro di Norcia

NORCIA (PERUGIA), 24 FEB - Visita al centro storico di Norcia e al cantiere della Basilica di San Benedetto, distrutta dal terremoto del 30 ottobre, per il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Per la seconda volta da premier nella città umbra. Accompagnato dalla presidente della Regione, Catiuscia Marini, dal sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, dal commissario straordinario del Governo per la ricostruzione Vasco Errani e dal capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio Gentiloni dopo avere visionato le casette della frazione di San Pellegrino ha raggiunto il centro storico di Norcia. Qui, si è fermato a parlare con alcuni dei commercianti che hanno ripreso l'attività all'interno delle mura. E' poi è arrivato in piazza San Benedetto, dove i vigili del fuoco lo hanno guidato all'interno del cantiere della cattedrale di Santa Maria Argentea e della basilica di San Benedetto. Subito dopo il premier ha raggiunto gli stand allestiti per la mostra mercato del tartufo nero di Norcia nel campo sportivo Europa.