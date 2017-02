Stilista impiccata, nuove indagini

MILANO, 25 FEB - E' stato riaperto il caso sulla morte di Carlotta Benusiglio, la stilista milanese di 37 anni che il 31 maggio 2016 è stata trovata impiccata a un albero in piazza Napoli, a Milano. La Squadra mobile ha confermato di aver ricevuto una delega dalla procura per indagare sull'ipotesi di reato di istigazione al suicidio. I famigliari della donna hanno sempre sostenuto che non sia un semplice suicidio ma il caso era stato archiviato perché non erano emersi elementi a supporto della tesi di stalking e violenze da parte del fidanzato.