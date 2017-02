Espulsi 2 tunisini,uno tra contatti Amri

ROMA, 25 FEB - Due tunisini sono stati espulsi oggi "per motivi di sicurezza dello Stato". Uno dei due, 47enne senza fissa dimora, è intestatario di un utenza telefonica risultata presente tra i contatti dell'attentatore del mercato di Natale di Berlino Anis Amri nel giugno 2015, quando quest'ultimo era ospite della famiglia di un connazionale, attualmente detenuto presso il carcere di Velletri per reati comuni. Salgono così a 147 i soggetti gravitanti in ambienti dell'estremismo religioso espulsi con accompagnamento alla frontiera dal gennaio 2015 ad oggi. Di questi, 15 eseguiti nel 2017.