Su Fb 'terapia social' per una oversize

SALERNO, 26 FEB - Dalla bilancia a Facebook per raccontare croci e delizie di una vita da oversize. Una pagina-blog, 'Fiorella basta', sul social network e video su youtube per affrontare attraverso "una terapia di comunità" una sfida non semplice: passare da 111 kg a 70 kg e "riuscire ad entrare almeno in una 46". Benvenuti nel mondo di Fiorella Loffredo, 39 anni, salernitana, giornalista precaria e "donna con un salvagente addosso",scherza. Fiorella il suo cammino social lo ha iniziato così: è salita sulla bilancia e cellulare alla mano ha inquadrato il risultato: "Troppi chili, Fiorella ora basta". In pochi giorni, seguaci e visualizzazioni. Non si è sentita "brutta neanche un giorno della mia vita": "Voglio essere ancora più libera di quella che sono. Già una volta ho perso 30 kg ma poi li ho ripresi tutti. So che non è semplice, ecco perché ho deciso di farlo anche attraverso i social, per essere aiutata a non mollare e anche per aiutare chi non vuole mollare".