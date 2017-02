Traffico illecito rifiuti, sequestri

REGGIO CALABRIA, 26 FEB - Cinquantadue persone sono state denunciate in stato di libertà per traffico illecito di rifiuti speciali a Reggio Calabria nell'ambito di un'operazione condotta da personale della Polfer e del Gruppo Carabinieri forestale in collaborazione con la Polizia di Stato e l'Arma. L'indagine contro l'illecita gestione e il traffico di rifiuti speciali, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria ha consentito di individuare nella ditta "Ambiente & Servizi srl", il collettore principale dove venivano illegalmente conferiti i rifiuti e di sequestrare i locali adibiti alla raccolta dei rifiuti, gli attrezzi di pesa, tre veicoli industriali assieme a conti correnti bancari e postali intestati ai soci della società. Sequestrati anche altri 40 veicoli, dislocati anche in altre regioni italiane e utilizzati da privati per il conferimento dei rifiuti pericolosi. In uno di questi sono stati trovati e sequestrati 30 proiettili mentre il proprietario è stato denunciato anche per possesso illegale di munizionamento.