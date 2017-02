Esplosione fa crollare casa, 2 feriti

BOLOGNA, 26 FEB - Una palazzina è crollata, questa mattina, a Castel d'Aiano, sull'Appennino Bolognese. Nel crollo, dovuto a quella che i Vigili del Fuoco definiscono una esplosione - legata forse una fuga di gas o a una bombola - sono rimaste ferite due persone: una delle due è stata ricoverata. Non risultano in pericolo di vita. La struttura, a quanto si è appreso, si trova in una zona centrale della cittadina emiliana su una collinetta che sormonta la piscina del paese. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che stanno compiendo tutti gli accertamenti del caso, per verificare le cause dell'esplosione e l'assenza di altre persone coinvolte.