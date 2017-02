Eutanasia:DJ Fabo in clinica in Svizzera

ROMA, 26 FEB - Dj Fabo è in Svizzera per il suicidio assistito. 'Sta facendo le visite mediche previste dai protocolli. Ma potrebbe ancora cambiare idea', dice all'ANSA Filomena Gallo dell'Associazione Coscioni. Ad annunciare la decisione del 39enne, tetraplegico e cieco per un grave incidente stradale, è stato Marco Cappato: 'Mi ha chiesto di accompagnarlo in Svizzera. Ho detto di sì. #FaboLibero - in Svizzera', ha scritto su Facebook. Due giorni fa, dopo il terzo rinvio per il ddl sul biotestamento, Dj Fabo (Fabiano Antoniani) aveva lanciato un appello al presidente della Repubblica a intervenire per 'sbloccare l'impasse voluto dai parlamentari'.