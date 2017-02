Mafia:'pizzo' anche con alimenti,arresti

BARI, 27 FEB - Si vantavano di far parte del potente clan Strisciuglio e in cambio di 'protezione' si facevano dare dai commercianti del quartiere Libertà, a Bari, denaro o generi alimentari: per questa ragione gli agenti della Squadra Mobile della Questura hanno hanno arrestato all'alba cinque persone. Gli arresti sono stati eseguiti sulla base di una ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di estorsione e furto, continuate e aggravate dal metodo mafioso e in concorso, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.