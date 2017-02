Ordinanza anti migranti,sindaco indagato

CARCARE (SAVONA), 27 FEB - Il sindaco di centrodestra di Carcare, Franco Bologna, è indagato dalla magistratura savonese per una ordinanza del 2015 con cui vietava la dimora, anche occasionale, a persone provenienti dall'area afroasiatica prive di certificato medico. Il procuratore Alessandro Ausiello ha chiesto al gip il decreto di condanna: quella ordinanza è razzista. "Non ho ricevuto alcuna comunicazione", dice Bologna sottolineando che rifarebbe quel provvedimento. "E' un modo per capire chi vive nel territorio comunale e per tutelare la salute dei cittadini", dice. Ma per la procura sarebbe mancata la condizione di pericolo per contaminazioni per elevare l'attenzione. Prima del sindaco di Carcare, identica azione della magistratura era stato compiuta verso il primo cittadino di Alassio (Savona), Enzo Canepa. Carcare, sostanzialmente, aveva 'copiato' l'ordinanza alassina. Canepa è stato multato per 3750 euro dal gip, sanzione alla quale si è opposto.