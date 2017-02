De Luca, impronte digitali anti-furbetti

NAPOLI, 27 FEB - Accesso alle strutture sanitarie della Campania previa verifica dell'impronta digitale, come già avviene all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. E' una delle tre indicazioni date dal governatore della Campania Vincenzo De Luca alla luce dello scandalo dei furbetti del cartellino all'ospedale Loreto Mare di Napoli. "Ho dato disposizione ai direttori generali - ha detto oggi in Regione - di verificare la possibilità di estendere il controllo digitale della firma. Con l'impronta digitale non è possibile fare imbrogli".(ANSA).