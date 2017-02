Droga: 'fabbrica' cannabis in casolare

FORLI', 27 FEB - In un casolare nelle campagne di Savignano sul Rubicone, nel Cesenate, aveva allestito una fabbrica per produrre cannabis. La squadra Mobile della questura di Forlì-Cesena ha arrestato un cinese di 31 anni e un blitz ha permesso, dopo alcuni giorni di osservazione, di sequestrare 650 piantine suddivise in diverse stanze termoriscaldate e ventilate. Trovati anche 2 kg di marijuana già pronti per essere immessi nelle piazze di spaccio della provincia. Il giovane aveva allestito una serra con un impianto elettrico composto da numerosi cavi elettrici scoperti e allacciati ad altrettanti contatori. Aveva poi bloccato ogni accesso dall'esterno: gli agenti hanno dovuto utilizzare martelli e vanghe per rimuovere gli ostacoli ed entrare nel casolare. L'attività della polizia era finalizzata alla verifica di eventuali edifici adibiti a officine di lavoro fuori dai centri urbani, spesso utilizzati da cinesi come veri e propri laboratori, ma questa volta è stata invece trovata un' 'azienda' di marijuana.