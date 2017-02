Giovani uccisi: più tempo esame telefoni

NUORO, 27 FEB - Si è rivelata più complicata del previsto l'analisi sui tre telefonini sequestrati ad Alessandro Taras, il super testimone dell'inchiesta sugli omicidi dello studente di Orune Gianluca Monni, 19 anni, e del giovane di Nule, Stefano Masala, di 29, avvenuti tra il 7 e l'8 maggio 2015. Per questo il perito informatico Giancarlo Rosa, che avrebbe dovuto consegnare oggi la sua relazione in occasione dell'incidente probatorio in tribunale a Nuoro, ha chiesto e ottenuto una proroga. Il Gip Mauro Pusceddu ha fissato la nuova udienza per il 17 marzo prossimo. Dentro quei telefonini la Procura cerca la verità sui due delitti e soprattutto le prove contro Alberto Cubeddu, il 21enne di Ozieri accusato di duplice omicidio volontario premeditato insieme al cugino Paolo Enrico Pinna, minorenne all'epoca dei fatti, e ora a processo davanti al tribunale dei minori di Sassari.