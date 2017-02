A testimoni giustizia i beni confiscati

ROMA, 27 FEB - Riconoscere piena dignità ai testimoni di giustizia, prevedere la possibilità che vengano loro assegnati in uso beni confiscati e un indennizzo forfettario per i danni psicologici o biologici derivanti dalla testimonianza resa. Sono alcuni degli obiettivi della proposta di legge 3500, a prima firma della presidente della Commissione parlamentare antimafia Rosy Bindi, di cui oggi è iniziata la discussione generale alla Camera. I testimoni di giustizia sono coloro che, denunciando ciò che hanno subito o ciò che ha visto, si mettono in una condizione di pericolo talmente concreto, grave e attuale da rendere inadeguate le misure di protezione ordinarie. L'Associazione Nazionale Testimoni di Giustizia e il suo presidente Ignazio Cutrò esprimono "vivo apprezzamento" per il testo e si augurano una veloce approvazione.