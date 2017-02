Cc spara, morto ladro ferito alla testa

MACERATA, 27 FEB - E' morto Klodjan Hysa, il 35enne albanese ferito da un colpo di pistola alla testa sparato da un carabiniere che gli aveva intimato l'alt a Monte San Giusto e che l'uomo aveva tentato di investire, fuggendo a bordo di un'auto rubata. Il decesso è avvenuto nell'ospedale di Macerata alle 9:30, orario dichiarato dalla commissione medica, che con un controllo di sei ore e mezzo ha verificato la totale assenza di segni vitali e di attività cerebrale. Alle 16 Hysa, che era stato ufficialmente riconosciuto dal padre, giunto appositamente dall'Albania, è stato staccato dai macchinari. Ora il corpo è a disposizione della Procura. Cambia l'ipotesi di reato per il carabiniere, da lesioni colpose gravissime per eccesso di legittima difesa a omicidio colposo per eccesso di legittima difesa. Le condizioni del 35enne, che faceva parte di una banda dedita a furti in appartamento, erano apparse subito disperate. Sono ancora ricercati due complici, con cui aveva messo a segno alcuni colpi a Monte San Giusto.