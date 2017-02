Papa: 2 aprile in visita a Carpi

CITTA' DEL VATICANO, 28 FEB - Il Papa si recherà in visita a Carpi il due aprile. Lo annuncia il vicedirettore della sala stampa vaticana, Paloma Ovejero. La diocesi fornirà i dettagli. Dopo la visita a Monza e Milano, prevista per il 25 marzo, il Papa visiterà la diocesi emiliana in occasione della quinta domenica di Quaresima.