Rete specialisti Ue contro malattie rare

BRUXELLES, 28 FEB - Saranno attive da domani 900 squadre di specialisti che coopereranno in tutta Europa sulla diagnosi e la cura di malattie complesse rare o poco diffuse. Equipe di assistenza sanitaria altamente specializzate provenienti da 26 paesi europei saranno collegate da 24 reti di riferimento per collaborare su patologie come le malattie ossee, ematologiche e il cancro pediatrico. "Le reti metteranno in comunicazione le conoscenze e competenze europee attualmente sparse tra i vari Paesi, rendendo l'iniziativa un esempio tangibile del valore aggiunto della collaborazione all'interno dell'Unione", ha detto il commissario alla salute Vytenis Andiukaitis presentando l'iniziativa in occasione della Giornata europea sulle malattie rare. Intanto il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha confermato che fra qualche giorni i livelli essenziali di assistenza saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale con il riconoscimento di 110 nuove malattie rare".