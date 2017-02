Pioggia, vento e mareggiate in Toscana

FIRENZE, 28 FEB - Pioggia, vento e mareggiate: confermato il codice giallo per il maltempo emesso dalla Protezione civile della Toscana fino alle 13 di domani. Le piogge sono sparse sulle zone centro-settentrionali, più probabili e frequenti sui rilievi dove potranno risultare abbondanti. Stasera potranno assumere carattere temporalesco, domani qualche residua precipitazione sparsa sulle zone interne fino alle prime ore del mattino. Per il vento oggi previste raffiche di libeccio fino a 100-120 km/h sul crinale dell'Appennino lucchese, massese e pistoiese, fino a 80-100 km/h sulle zone costiere centro-settentrionali, sull'Appennino pratese, fiorentino e aretino e sull'Amiata; fino a 50-80 km/h sul resto della regione. Domani vento forte dai quadranti occidentali in mattinata, ma in attenuazione dal pomeriggio. Mare: molto mosso, in aumento ad agitato dal pomeriggio sul settore settentrionale dove sarà ancora agitato fino alle prime ore del mattino, in attenuazione a molto mosso. Mari molto mossi sugli altri settori.