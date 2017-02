Stupro di gruppo, afghano arrestato

TARANTO, 28 FEB - E' stato rintracciato dalla Digos nell'ambito delle attività di monitoraggio svolte all'interno dell'hotspot di Taranto e arrestato con l'accusa di stupro di gruppo, sulla base di un mandato di europeo, un cittadino afghano ricercato dalla polizia della contea del Kent (Regno Unito). L'uomo, che aveva diverse false identità, è tra le persone più ricercate della contea del Kent, dove è accusato di aver sequestrato e violentato insieme ad altri, tre ragazze minorenni nella città di Ramsgate il 18 settembre 2016. Incrociando le varie identità, dalle banche dati nazionali è emerso che il suo vero nome è Hamidy Rafiullah. Nei mesi scorsi avrebbe abbandonato l'Inghilterra con mezzi di fortuna attraversando Francia e Svizzera per raggiungere l'Italia attraverso la frontiera di Como-Chiasso: qui è stato individuato come irregolare e portato all'hotspot di Taranto per l'identificazione e il ricollocamento. L'uomo è in carcere a Brindisi in attesa di essere consegnato alla magistratura britannica.