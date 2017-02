Spari davanti bimbi, risposta è un babà

NAPOLI, 28 FEB - Giorni fa in un raid consumato davanti a bimbi e passanti sconosciuti spararono alcuni colpi di pistola sulle vetrine e sulla facciata del suo negozio del Rione Sanità a Napoli oggi Ciro Scognamillo, il titolare della nota Pasticceria Poppella, 'risponde al fuoco' ricorrendo a tutta la carica di ironia di cui sono famosi i napoletani 'armando', si fa per dire, la sua nuova vetrina con il ' Baba' proiettile'. ''Uno dei colpi che hanno sparato - spiega il maestro pasticcere parlando della vicenda di cui riferiscono organi di stampa - ha colpito uno dei babà esposti. Da qui, colta l'ispirazione ed anche per superare il momento di sconforto, mi sono dedicato a questa nuova creazione. E' stato il mio modo di reagire. ''. E cosi' tra sfogliatelle zeppole e i famosi fiocchi di neve per clienti, sempre numerosi e solidali con Scognamillo per quanto accaduto, l'occasione di provare la nuova specialità. ''Un babà proiettile e' farcito con la crema del nostro Fiocco - spiega - con una colata di cioccolato''.