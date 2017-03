Pm Conti, da paratie Como danno da 3 mln

MILANO, 1 MAR - La Procura della Corte dei conti per la Regione Lombardia ha concluso gli accertamenti finanziari sui lavori per la realizzazione di paratie per impedire la fuoriuscita delle acque del lago di Como ed ha notificato una citazione a giudizio nei confronti di tre professionisti (Responsabile unico del procedimento e Direttori dei lavori) per un danno erariale di due milioni e 932 mila euro. I lavori aggiudicati all'impresa S.a.c.a.i.m. S.p.A. con il contratto d'appalto del 14 maggio 2007 avrebbero dovuto concludersi entro il 5 maggio 2011. I lavori "sono stati realizzati solo in minima parte", secondo la Procura contabile, e "risultano in gran parte privi di alcuna utilità, anche per l'inadeguatezza alle disposizioni antisismiche".