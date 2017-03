Cappato indagato per aiuto al suicidio

MILANO, 1 MAR - Marco Cappato è indagato per aiuto al suicidio in relazione alla morte di Dj Fabo e a seguito dell' autodenuncia di ieri davanti ai Carabinieri. Il pm di Milano Tiziana Siciliano ha espresso l'intenzione di interrogarlo alla presenza di un legale. Cappato ieri si era autodenunciato ai carabinieri di Milano per aver accompagnato Dj Fabo in una clinica in Svizzera dove si pratica, legalmente, il suicidio assistito. Cappato aveva anche espresso l'auspicio di poter essere processato. (ANSA).