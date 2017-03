Mostro Firenze: morto Fernando Pucci

FIRENZE, 1 MAR - E' morto a San Casciano (Firenze) Fernando Pucci, ultimo dei 'compagni di merende' con Pietro Pacciani, Mario Vanni e Giancarlo Lotti e definito teste 'alfa' nel codice degli inquirenti. Pucci aveva 86 anni. Il decesso è stato in un ospizio per cause naturali il 25 febbraio e la notizia si è diffusa a funerali avvenuti. Con la sua testimonianza sul duplice omicidio di Scopeti (1985) confermò il racconto di Lotti, il 'pentito' che stimolò le indagini che dal 1995-96 seguirono la tesi del 'team omicida'. Dichiarato oligofrenico nel 1983, Fernando Pucci fu comunque ritenuto attendibile nelle testimonianze processuali. Quando depose in aula la sua fu considerata una testimonianza-chiave. Chiamato in causa da Lotti, Pucci confermò la presenza di Pacciani e Vanni a Scopeti e disse di aver visto Pacciani con la pistola su un lato della tenda dei francesi, Vanni con un coltello su un altro lato, e che Pacciani e Vanni minacciarono lui e Lotti di andarsene per non essere uccisi a loro volta.