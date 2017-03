Malore mentre allatta, bimbo a terra

TRIESTE, 1 MAR - Una donna di 35 anni, in perfette condizioni di salute - secondo gli operatori dell'Azienda sanitaria - è stata colpita da un arresto cardiaco mentre allattava il figlio di sei mesi, nello storico Caffè degli specchi nella centralissima piazza Unità d'Italia a Trieste. Sia la mamma, sia il figlioletto, che è rimasto illeso, sono caduti a terra. Lo si apprende dal responsabile del servizio di emergenza sanitaria 118, Alberto Peratoner. Il personale del Caffè e alcuni avventori hanno soccorso la donna alla quale è stato praticato un massaggio cardiaco che è stato determinante per salvarle la vita. L'ambulanza e l'auto medica del 118 sono arrivati sul posto in pochissimi minuti. La donna è stata defibrillata e il suo cuore ha ripreso a battere. È stata intubata e portata all'ospedale di Cattinara, dove ora è sottoposta a controlli emodinamici per accertare le cause del malore. Il bambino è stato portato per precauzione all'ospedale infantile Burlo Garofolo; le sue condizioni non destano preoccupazione.