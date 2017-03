Camion perde betoniera che cade da ponte

BERGAMO, 1 MAR - Tragedia sfiorata nel pomeriggio a sull'asse interurbano di Bergamo, dove un mezzo pesante ha perso una betoniera che trasportava come carico: dal cavalcavia sul quale si trovava, la pesante betoniera è finita sulla strada sottostante, dopo aver sfondato il guardrail di un ponte. Per fortuna non passava nessuno e quindi l'incidente non ha provocato alcun ferito. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.