Sisma: Marini, entro marzo 100 casette

PERUGIA, 2 MAR - "Gli sforzi li stiamo concentrando a Norcia, Cascia e Preci e in parte nello Spoletino che ha visto coinvolta una frazione in particolare. E' questa la fase più difficile e complessa; stiamo portando avanti i provvedimenti per risolvere l'emergenza: le casette sono vere e proprie case, molto diverse da quelle del '97". Lo ha detto la presidente dell'Umbria, Catiuscia Marini, aprendo i lavori del forum all'ANSA. Novecento casette è il fabbisogno stimato nella regione Umbria per i tre terremoti che hanno colpito l'Italia centrale, concentrati a Norcia, Cascia e Preci. Tra giugno e luglio "completeremo gran parte degli interventi previsti", ha assicurato Marini. "Abbiamo iniziato a fornire a febbraio il primo gruppo di case, a marzo concluderemo tutto il fabbisogno delle casette richieste dopo il sisma del 24 agosto", complessivamente entro marzo saranno quindi un centinaio le casette fornite.