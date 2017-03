Sisma, 5 mila posti per 5 mila sfollati

ANCONA, 2FEB - ''Ad oggi sono 5.030 gli sfollati del terremoto ospiti nelle strutture ricettive delle Marche, e 5 mila sono i posti assicurati fino a novembre. Possiamo dire che il fabbisogno è totalmente coperto''. Lo hanno detto il presidente della Regione Luca Ceriscioli e l'assessore al Turismo Moreno Pieroni in una conferenza stampa. Il dato è stato comunicato dopo l'ultimo incontro con le associazioni degli albergatori. Saranno dunque pochi, ha sottolineato Pieroni, i terremotati oggi ospiti degli hotel della costa che dovranno spostarsi in alberghi o residence dell'interno per consentire il regolare svolgimento della stagione balneare. ''Ci siamo confrontati con le associazioni di categoria, la Protezione civile, l'Anci - ha aggiunto l'assessore - e fra mercoledì e venerdì prossimi avremo gli ultimi incontri anche con i sindaci, per mettere a punto tutti i dettagli dell'ospitalità ai terremotati, che comunque resta garantita al 100%''.