Valanga a Courmayeur, persone coinvolte

AOSTA, 2 MAR - Una valanga è caduta poco prima delle 13 in Val Veny, nel comune di Courmayeur. L'evento si è verificato in un canalone dove si pratica il fuoripista nella zona del Plan de la Gabba/La Visaille. Secondo quanto riferito dal Soccorso alpino valdostano, ci sono delle persone coinvolte. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso. Sono in corso le operazioni di ricerca.