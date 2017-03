'Caro mensa' Bologna, 4 misure cautelari

BOLOGNA, 2 MAR - Tre obblighi di firma e un divieto di dimora. Sono queste le misure cautelari decise dal Gip Letizio Magliaro per esponenti dei collettivi bolognesi protagonisti tra ottobre e novembre delle proteste in università contro il cosiddetto 'caro mensa'. La Procura aveva chiesto i domiciliari o in subordine il divieto di dimora per sette attivisti, nell'ambito di un fascicolo con 23 indagati per vari reati di piazza, per le manifestazioni del 18, 19, 25, 26, 27 ottobre e 3 novembre. Il giudice ha dunque accolto solo in parte l'impostazione dei Pm. Non ha riconosciuto l'ipotesi di tentata estorsione, contestata a chi aveva provato a costringere gli addetti della mensa universitaria a ridurre il prezzo, sotto la minaccia di bloccare l'accesso. I rappresentanti della società si rifiutarono e chiamarono le forze dell'ordine.