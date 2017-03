Inchiesta Amtab: interdetti dirigenti

BARI, 2 MAR - L'ex direttore generale dell'Amtab, Nunzio Lozito, ora direttore di esercizio della stessa azienda, e il capo area tecnica della municipalizzata barese dei trasporti, Vito Rogazione Stea, sono stati interdetti dalle funzioni dalla magistratura barese nell'ambito di un'indagine sulla gestione dell'Amtab. Assieme a loro è stato interdetto dall'attività d'impresa l'imprenditore Pietro Di Paola, amministratore della 'Oma Service srl' e della 'Oma snc'. Nell'indagine, coordinata dal pm Francesco Bretone, sono indagati anche l'ex presidente Amtab Tobia Renato Binetti, e il funzionario Onofrio Soldano per i reati, contestati a vario titolo contestati, di corruzione, peculato e falso. Il gip del Tribunale di Bari Annachiara Mastrorilli, che ha emesso la misura, ha però ritenuto le condotte contestate dalla pubblica accusa qualificabili come abusi d'ufficio ed ha quindi rigettato le richieste di arresto. A Di Paola sono stati sequestrati beni per oltre due milioni di euro.