Consip: lunedì interrogatorio Romeo

ROMA, 2 MAR - Si terrà lunedì l'interrogatorio di garanzia per Alfredo Romeo, l'imprenditore napoletano arrestato dalla Procura di Roma per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti in Consip, la centrale acquisti della pubblica amministrazione. "Al momento non abbiamo ancora deciso se Romeo si avvarrà o meno della facoltà di non rispondere - spiegano i difensori di Romeo -. Domani ci rincontreremo e decideremo che strategia difensiva adottare in questa fase". Domani, invece, sarà sentito Tiziano Renzi, il papà dell'ex premier Matteo, che oggi si è difeso dicendo di "non aver mai chiesto soldi". "E credo che i magistrati abbiano tutti gli strumenti per verificarlo - continua -. Non vedo l'ora che venga fuori la verità: voglio essere interrogato, voglio che verifichino tutto di me, non ho nulla da nascondere. Nulla".