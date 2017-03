Con Hiv contagiò donne,processo pubblico

ROMA, 2 MAR - Interesse sociale del dibattimento: così il presidente della Terza corte di assise di Roma, Evelina Canale, ha motivato oggi il rigetto della richiesta di processo a porte chiuse in apertura del procedimento contro Valentino Talluto, 32/enne sieropositivo accusato di aver contagiato consapevolmente almeno 30 donne in rapporti sessuali non protetti. A chiedere un dibattimento senza pubblico e stampa era stato l'avvocato Irma Conti, legale per conto di 17 delle oltre 20 parti civili costituite. A esprimere parere negativo il pm Francesco Scavo secondo il quale è necessario "che alcuni passaggi di questo processo siano trasmessi per l'importanza che avranno". Talluto, oggi presente in aula, deve rispondere di epidemia dolosa e lesioni gravissime. Sono 57 i casi contestati tra contagi diretti (oltre 30) indiretti (un bimbo e tre partner di donne in precedenza infettate), nonché episodi di donne scampate alla trasmissione del virus. La corte ha respinto la richiesta di giudizio abbreviato della difesa dell'imputato.