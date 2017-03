Firenze pensa a parte civile con writer

FIRENZE, 2 MAR - Fare guerra serrata ai writer che imbrattano ponti e monumenti di Firenze, costituendosi di prassi come parte civile in tutti i processi che li riguardano: è quanto sta valutando il Comune, per contrastare il fenomeno dei sempre più frequenti deturpamenti che colpiscono non solo un'icona del capoluogo toscano come Ponte Vecchio ma anche altri ponti e luoghi di pregio del centro storico. Per combattere 'imbrattatori' e l'onda crescente di graffitari, Palazzo Vecchio ha istituito recentemente una task force apposita formata da vigili urbani con il compito di fermarli: una quindicina, solo nell'ultimo anno, i writer colti sul fatto dal team di agenti. Intanto oggi un writer 40enne è stato denunciato. L'uomo è stato sorpreso dalla polizia municipale mentre era intento a fare un grande graffito alla base del ponte San Niccolò. Il 40enne si è detto disposto a riparare i danni a sue spese.