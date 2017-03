Donna uccisa a coltellate a Iglesias

IGLESIAS, 2 MAR - Una donna è morta dopo essere stata ferita con alcune coltellate dal marito, al culmine di un litigio in casa. Il fatto è avvenuto questa sera a Iglesias, in Sardegna. Il marito, Gianni Murru, 46 anni, è stato arrestato subito dopo. Secondo una prima ricostruzione, i coniugi hanno avuto una furibonda lite e l'uomo, dopo aver impugnato un coltello, ha ferito ripetutamente la moglie fino a ucciderla. Giann Murro ha tentato la fuga, ma è stato subito preso in consegna dalla Polizia. La donna, Federica Madau, 32 anni, madre di due bambini piccoli, è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Numerosi i fendenti ricevuti, di cui uno mortale alla gola. Era originaria di San Gavino Monreale.