Clinica abusiva sequestrata a Olbia

OLBIA, 3 MAR - Una clinica privata abusiva di chirurgia plastica di Olbia, mascherata da ambulatorio, è stata posta sotto sequestro preventivo dai carabinieri del Nas di Sassari e dalla Guardia di Finanza, nell'ambito di una indagine della procura della Repubblica di Tempio Pausania. La struttura si appoggiava anche ad un adiacente albergo dove venivano ricoverati i pazienti. L'attività di polizia giudiziaria, svolta dalle Fiamme Gialle e dal Nas assieme a personale dell'Assl incaricato della vigilanza sulle strutture sanitarie, è stata coordinata direttamente dal procuratore Domenico Fiordalisi. Le indagini sono iniziate da alcune querele di pazienti che hanno denunciato gravi lesioni per interventi di addominoplastica subiti. Interventi che la Regione vieta in strutture sanitarie prive di possibilità di ricovero ospedaliero, così come per gli interventi di rinoplastica e di mastoplastica additiva praticati nell'ambulatorio.