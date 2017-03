Uccide moglie, non accettava separazione

IGLESIAS, 3 MAR - Ha ucciso la moglie con tre o quattro coltellate, di cui una alla gola al termine di una lite legata alla gelosia e alla separazione avvenuta due mesi fa che non riusciva ad accettare. Sarebbero queste le ragioni che hanno spinto ieri sera Gianni Murru, di 46 anni, ad assassinare Federica Madau, di 32, originaria di San Gavino Monreale, a Iglesias. Gli investigatori della Squadra mobile, coordinati dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini, e gli agenti del Commissariato di Iglesias, guidati da Fabrizio Figliola, hanno lavorato tutta la notte per ricostruire quanto accaduto al numero 4 di via S.Salvatore. Gianni Murru è stato arrestato con l'accusa di omicidio. La lite finita nel sangue è avvenuta alle 20:30. Murru si trovava in casa con le tre figlie. Aveva trascorso la giornata con loro, poi ha chiamato la moglie, con la quale non viveva più insieme da dicembre, per dirle di andare a prenderle. La giovane donna, che abitava con i genitori, ha raggiunto l'abitazione e sul portone di casa ha trovato l'uomo.