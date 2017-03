Costringono invalido consegnare pensione

NAPOLI, 3 MAR - Asserendo di aver un credito di circa 4000 euro per tre anni, secondo l'accusa, avrebbero costretto un invalido al 100 per cento di 41 anni, in quasi tre anni, a versare loro la somma di circa 29mila euro. Padre e figlio, di 54 e 30 anni, entrambi incensurati, sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di estorsione aggravata e continuata. Il fatto è avvenuto nel quartiere napoletano di Bagnoli. Secondo la ricostruzione degli investigatori la vittima veniva minacciata. E il 54enne ogni mese accompagnava l'invalido all'ufficio postale assicurandosi che riscuotesse la pensione per poi prendere il denaro. I militari hanno bloccato in flagranza il 54enne davanti all'ufficio postale mentre prendeva i soldi dall'invalido. I due arrestati sono stati condotti nel carcere di Poggioreale.