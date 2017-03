Rapine portavalori, cc scoprono arsenale

MILANO, 3 MAR - Un arsenale di armi da guerra, all'interno di una base logistica di un gruppo di rapinatori di portavalori, allestita in un capannone industriale di Senago (Milano), è stato sequestrato dai carabinieri del Comando provinciale di Milano, a seguito in un'indagine avviata dai militari della compagnia di Desio (Monza). I carabinieri, entrati in azione la scorsa notte, durante il blitz hanno arrestato un 44enne pregiudicato, proprietario del capannone, accusato di detenzione di armi illegali e da guerra e ricettazione. Secondo quanto ricostruito durature le indagini, la struttura era utilizzata per nascondere automobili rubate, pronte per essere usate per i colpi, e un arsenale di armi da guerra (tra cui kalashnikov e fucili a pompa, oltre a giubbotti antiproiettile, passamontagna, chiodi a a cinque punte, motoseghe, trancia lamiere e ricetrasmittenti.