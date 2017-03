Bomba carta vicino ospedale Loreto Mare

NAPOLI, 3 MAR - Una bomba carta è stata fatta esplodere poco fa dinanzi all'ospedale "Loreto Mare" a Napoli. In zona è in corso un manifestazione da parte di una cinquantina di dipendenti di alcune strutture sanitarie della provincia di Salerno. La deflagrazione è stata avvertita in tutta la zona. Sul posto è giunta la polizia.