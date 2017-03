Valanga Courmayeur, stabili i feriti

AOSTA, 3 MAR - Sono stabili ma sempre critiche le condizioni dello sciatore tedesco travolto ieri da una valanga in Val Veny (Courmayeur) e ricoverato in Rianimazione all'ospedale di Aosta per politrauma con prognosi riservata. Sotto la slavina hanno perso la vita un trentacinquenne torinese, Federico Mighetto, il tedesco Jorg Hans Brommer, di 57 anni, e Costantin Michel Didisheim, di 26 anni, belga. Altri due italiani, un altoatesino e una torinese, sono ricoverati in ospedale ma le loro condizioni non destano preoccupazioni (30 giorni di prognosi). Per chiarire la dinamica dell'incidente la Guardia di finanza di Entreves sta proseguendo gli interrogatori dei testimoni, una ventina di freeriders che erano impegnati nel canale della Visaille dove si è staccata la massa di neve. A provocare il crollo dell'intero versante - secondo quanto si è appreso - è stato il distacco di una placca a vento, probabilmente 'tagliata' da altri sciatori.